Скандалы: Лайки депутатам подсчитают за 3,5 млн рублей

01.12.2020, 11:56, Разное

Московская городская дума объявила конкурс на оказание услуг по «контент-анализу информационного пространства»

Московская городская дума объявила конкурс на оказание услуг по «контент-анализу информационного пространства». Стоимость закупки составляет 3,5 млн рублей. Аналитику аппарат городского парламента заказывает ежегодно с конца 2017 года, но теперь систему модифицируют: к мониторингу СМИ добавится отдельная ежемесячная характеристика на каждого депутата с указанием позитивных и негативных упоминаний, количества сообщений в прессе, а также числом лайков и репостов.

Контракт на анализ прессы заключается до конца 2021 года, следует из конкурсной документации. От исполнителя требуется поддерживать уже существующую с 2017 года систему мониторинга информации «В курсе событий». Исполнитель должен будет предоставлять ежедневные отчёты, в которых содержится информация о деятельности Думы, депутатов и аппарата парламента на основе СМИ и других источников, включённых в базу системы.

В качестве целей мониторинга Мосгордума называет оперативное получение информации по актуальным вопросам повестки дня, связанных с социально-экономической деятельностью федеральных и региональных органов власти и общественных организаций. Отчёты будут строиться на основе массива источников информации, включая федеральные и региональные теле- и радиоканалы, прессу, информагентства, интернет-источники и блоги. Всего, согласно конкурсной документации, исполнитель должен обрабатывать не менее 40 000 СМИ.

В ежедневных отчётах должна присутствовать информация о деятельности органов исполнительной власти столицы, федеральных органов, общественных организаций в части социально-экономического развития Москвы и по международным вопросам. Обновление информации в ресурсах должно происходить не реже, чем один раз в час, указано в техническом задании. Кроме средств массовой информации, в документации указаны и другие источники для сбора данных, в том числе 6 500 федеральных источников, 18 000 региональных, 6 300 зарубежных и так далее.

В качестве нововведения к ежедневным отчётам прибавляются ежемесячные, посвященные отдельно каждому депутату Мосгордумы. В техническом задании представлена таблица, где напротив фамилии каждого депутата есть несколько столбцов: «Количество сообщений», «Главная роль», «Охват», «Негативный характер упоминаний», «Позитивный характер упоминаний», «Есть цитирование» и «Likes & Shares».

Среди обязательных для мониторинга телеканалов присутствуют федеральные: Первый канал, «Россия 1», НТВ, РЕН ТВ, РБК ТВ, «5 Канал» и «ТВ Центр», но подсчитываются и упоминания на телеканале «Дождь». При этом, судя по всему, к последнему СМИ в Мосгордуме проявляют мало внимания: среди обязательных для мониторинга программ указаны «Собчак» и «Говорите с Юлией Таратутой». Обе передачи уже несколько лет не выходят, и можно предположить, что список программ в техническом задании не обновлялся с 2017 года.

Сама система должна содержать информационную базу, состоящую из досье по наиболее упоминаемым в СМИ компаниям и персонам — таких досье должно быть не менее 56 000.

В каждом отчёте должна содержаться статистика распределения материалов по конкретным запросам, например «инвестиции» или «ЖКХ», упоминания в негативном или позитивном ключе, а также статистика распределения материалов по регионам России. Система должна указывать количество эфирного времени, уделённое в телевизионном сюжете конкретному депутату или самой Думе, влиятельность информационного источника, номер полосы в газетах, размер статьи, наличие иллюстрации.

С 2017 года контракты на услуги по анализу контента выигрывает одно юрлицо — ООО «Аналитические технологии и сервис» («АТИС»). В 2017 году контракт получило ЗАО с одноимённым названием и тем же гендиректором Игорем Суховершей.

«АТИС», согласно базе данных «Контур.Фокус», предоставляет аналогичные услуги в различные госструктуры не только в Москве, но и по всей стране. Среди заказчиков «АТИС» указаны РИА «Дагестан», пресс-служба Минсельхоза, Минприроды, и Агентство инноваций Москвы.

В прошлые годы на мониторинг тратились аналогичные суммы, всего с 2017 года на эти цели МГД потратила 13,4 млн рублей.

Сами депутаты не видят смысла в такой слежке за ними. По мнению зампреда фракции КПРФ в Мосгордуме Павла Тарасова, такой мониторинг не способствует формированию повестки дня в Мосгордуме, как это указано в целях закупки: «Каждый депутат и так знает, где и кому он даёт комментарии. На рабочих планшетах какая-то часть этой информации подгружается, с ней можно ознакомиться, но сложно оценить как это нам может помогать в работе. Для прикладной деятельности я не вижу необходимости в этих данных и считаю, что совершенно спокойно можно было бы от этих трат отказаться».

В пресс-службе Мосгордумы к моменту публикации на вопросы «Открытых медиа» не ответили.

Дмитрий Никитин, Роман Варум