Скандалы: «Не получил ни проценты, ни дивиденды, ни рубля»

01.12.2020, 11:56, Разное

Партнеры известного ресторатора Аркадия Новикова пытаются взыскать с него долги на $9 млн.

Эксклюзивная франшиза американской сети кофеен с пончиками Krispy Kreme в России принадлежит ООО «Донатс кафе». Эту компанию Аркадий Новиков зарегистрировал в 2012 году (ему принадлежит 60% компании), спустя время в состав учредителей вошли Александр Сысоев (20%) и Владимир Мухин (20%). В мае 2013 года «Донатс кафе» заключило с Сысоевым и Мушиным договоры целевого займа для развития Krispy Kreme. Поручителем по этим договорам выступил лично Новиков.

Новые требования

В середине лета оба партнёра потребовали от Новикова вернуть деньги и обратились в суд. Сумма требований Сысоева составила $4 175 032, сообщили ОМ в суде. А Мухин уступил своё право требования ещё на $1 634 750 совладельцу ресторанов «Тануки» Андрею Исаеву. На одном из заседаний по искам в Пресненском суде, где присутствовал корреспондент «Открытых медиа», представитель Новикова не признал долг. Сам ресторатор в телефонном разговоре с ОМ тогда от комментариев отказался.

В сентябре Сысоев и Мухин предъявили Новикову ещё три иска, но на этот раз уже в Дорогомиловский суд Москвы, обнаружили Открытые медиа в судебной картотеке. Соответчиком по искам проходит ООО «Продукт Трейдинг». За этой компанией закреплено оборудование для кофеен Krispy Kreme, а также она отвечает за поставки из Великобритании пищевых ингредиентов для хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, следует из арбитражного дела компании.

Сумма требований партнёров Новикова в Дорогомиловском суде составляет около $3 млн, из которых Сысоев требует около $200 тысяч, следует из комментария для «Открытых медиа» его представителя Екатерины Рой-Григорьевой. По словам юриста, Сысоев «совместно с ещё одним на тот момент деловым партнёром предоставили несколько займов двум юридическим лицам, связанным с господином Новиковым и его проектом Krispy Kreme», и под его поручительство на общую сумму не менее $8,8 млн. К настоящему времени Сысоев «не получил ни проценты, ни дивиденды, ни рубля», утверждает его представитель, отмечая, что Новиков пытался придать прописанным в договоре обязательствам другое смысловое значение.

«Позиция Новикова заключается в том, что он не давал личного поручительства. А сами договоры займа не являются займами вовсе, а являются договорами инвестирования», — сказала Рой-Григорьева.

С Аркадием Новиковым и генеральным директором «Продукт Трейдинг» Антоном Асташкиным связаться не удалось. Представитель Владимира Мухина адвокат Денис Драгун не стал подтверждать или опровергать суммы исковых требований, взяв паузу для согласования позиции с доверителем.

Отрасль в кризисе

В сети Krispy Kreme насчитывается 29 кофеен в Москве и ближайшем Подмосковье. Все рестораны и кафе в Москве столичная мэрия закрыла в конце марта в связи с пандемией COVID-19: им разрешили работать только на вынос или обеспечивать доставку заказов. Снимать ограничения власти Москвы начали только в конце июня. Аналогичные запреты действовали и в Подмосковье. Таким образом, большинство заведений общепита в столичном регионе или не работали вовсе, или работали с минимальной загрузкой около трёх месяцев.

Гастрономическая империя Аркадия Новикова вышла из кризиса с минимальными потерями — удалось сохранить почти все точки, рассказывал ресторатор в интервью гендиректору телеканала «Дождь» Наталье Синдеевой. До пандемии в его российскую гастрономическую империю входили 70 ресторанов и около 200 сетевых заведений, в числе которых — кафе быстрого обслуживания Prime, бургерные «Фарш» и кофейни Krispy Kreme.

Нынешние требования кредиторов (около 700 млн рублей) значительно превышают доходы этой сети Новикова: согласно базе данных «Контур.Фокус», чистая прибыль «Донатс кафе» за 2019 год, составила 20,7 млн рублей при выручке 488 млн рублей, а годом ранее предприятие показало 107,7 млн рублей убытка при выручке 529 млн рублей.

Чем известны партнёры Новикова

Александр Сысоев и Владимир Мухин, которые изначально были совладельцами «Донатс кафе», несколько лет назад имели почти по 15% Банка развития технологий (БРТ). Этот же банк был контрагентом заведений Krispy Kreme. Но в 2016 году из-за нарушений закона об отмывании средств Центробанк лишил БРТ лицензии, а в прошлом году Агентство по страхованию вкладов предъявило бывшим топ-менеджерам банка, среди которых Сысоев и Мухин, иск с требованием возместить 1,6 млрд рублей ущерба.

Исаев, которому Мухин передал право требования части долга, по данным газеты «Коммерсантъ», в 2012 году проходил свидетелем по делу об уклонении от уплаты налогов в сети ресторанов «Тануки» и «Ерш».

Кроме того, Исаев является совладельцем ресторанов «Тарас Бульба» в партнёрстве с Юрием Белойваном, которого прошлым летом суд приговорил к двум годам колонии за уклонение от уплаты налогов. Спустя четыре месяца после приговора Белойвана отпустили в связи с болезнью, после чего он сразу скрылся из-за расследования в отношении него нового дела. Сейчас Белойван снова в розыске по делу о сокрытии налогов на 57 млн рублей.

Денис Балашов