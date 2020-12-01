 

Финансовый комитет хочет снизить акциз на IQOS в интересах “Филип Моррис Украина” – СМИ

01.12.2020, 11:54, Новости дня

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в экстренном порядке готовится одобрить правки к законопроекту №4065, согласно которым акциз для IQOS и других табачных изделий электрического нагрева (ТИЭН) вырастет на 200% вместо 320%, как планировалось ранее. Об этом сообщает “РБК-Украина”.

Один из популярных товаров в этой нише – IQOS от “Филип Моррис Украина”, отмечает агентство, и именно эта компания настаивала на том, чтобы заменить 320% повышение акциза на ТИЭН на ежегодное увеличение на 50% в течение 2022–2025 годов или на 200% в 2021 году и на 20% в последующие годы.

По информации, которой владеет редакция, “Филип Моррис” готовит гарантийное письмо о том, что она готова выкупить акцизные марки на новых условиях сразу на 4,8 млрд грн. Это “эксклюзивный подарок Офису президента”, пишет агентство, так как именно такую сумму закладывал в бюджет Минфин, когда акциз на ТИЭН планировали повышать на 320%.

Налоговые изменения, выгодные “Филип Моррис Украина”, могли пролоббировать близкий к власти владелец крупнейшего дистрибьютора табачных изделий компании “Тедис” Борис Кауфман и нардеп от “Слуги народа”, замглавы финансового комитета Андрей Холодов, пишет “РБК-Украина”.

По данным журналистов, 4,8 млрд грн – это разовый платеж, и если законопроект №4065 будет принят в такой редакции, “Филип Моррис” окажется в более выгодных налоговых условиях, чем другие производители табачных изделий, которых снижение акциза не коснется. Это значительно нарушит баланс на табачном рынке и уничтожит свободную конкуренцию, считают авторы статьи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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