 

Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой

01.12.2020, 11:54, Новости дня

Украинский продюсер Алена Мозговая поделилась в Instagram рецептом слабосоленой форели или семги.

“Засол простой, классический. На одно филе у меня две ложки соли (крупного помола), одна ложка сахара и рюмка водки. Перемешали, смазали, положили в контейнер, и 10–12 часов в холодильнике. Получили, промыли и смазали оливковым маслом. Все, можно есть”, – рассказала она.

По словам продюсера, она иногда на праздники делает все так же, но добавляет цедру лимона, лайма, апельсина и мандарина. Предварительно необходимо обдать цитрусовые кипятком, чтобы обезопасить себя от возможных продуктов обработки этих плодов.

“Такой засол будет очень уместен на Новый год, а он уже не за горами. Приятного аппетита всем”, – написала Мозговая.

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Публикация от Olena Mozgova (@mozgovaolena)

Мозговая отметила, что рыбу покупает целиком, поскольку так выгоднее. Голову, хвост и позвоночник она кладет в морозилку и использует для солянки.

“Одно филе я всегда засаливаю, второе запекаю, а уже из запеченного делаю разные салаты, масло с рыбой. Вариантов очень много”, – отметила она.

Спабосоленую рыбу продюсер рекомендует подавать с тостом и авокадо, посыпав сверху свежемолотым перцем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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