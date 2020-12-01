 

Яма рассказал, как осваивал падлборд

01.12.2020, 11:54, Новости дня

Украинский хореограф, судья проекта “Танцы со звездами” Влад Яма 30 ноября в Instagram обнародовал снимок, на котором запечатлен вместе с женой Лилианой и сыном  Леоном во время отдыха в Дубае (ОАЭ). 

На фото семья Ямы позирует сидя на падлборде – доске для катания по воде с веслом.

По словам Ямы, фото было сделано 14 ноября – за день до того, как он травмировал руку во время выступления в шоу “Танцы со звездами”.

“Нет, я не хвастаюсь здоровой рукой за день до травмы. Это наши первые попытки катания на падлборде”, – подписал он снимок.

Яма отметил, что у них с женой получилось встать на доску с первого раза, но обратно к берегу они добирались, сидя на доске. 

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Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году. В 2015-м у них родился сын Леон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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