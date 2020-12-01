Итальянские власти оштрафовали Apple на 10 млн евро

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01.12.2020, 11:48, Новости дня

Антимонопольные органы Италии обвинили Apple в недобросовестной коммерческой практике, за что назначили компании штраф в размере 10 миллионов евро.

Причиной данного решения стала реклама новых моделей iPhone. В ней, в частности, говорилось, что данные гаджеты являются водонепроницаемыми, и если их опустить под воду на глубину до 4 метров, то ничего не случится.

Как сообщили в пресс-центре итальянского антимонопольного ведомства, производитель даже не упомянул, что данный показатель является теоретический и достигнут он в лабораторных условиях. Кроме того, Apple не предоставляет бесплатного гарантийного обслуживания на случай промокания гаджета. Таким образом, они просто обманывают покупателей, уточняют чиновники.



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