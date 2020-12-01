Эксперты назвали приложения, больше других собирающие персональные данные

01.12.2020, 11:48, Новости дня

По словам экспертов агентства TelecomDaily, больше всего данных о пользователях требуют приложения, предназначенные для работы на Android и iOS.

Имена и фамилии, номера телефонов и адреса электронных почтовых ящиков – все это и многое другое почему-то интересует разработчиков приложений. Как ни странно, самый высокий «рейтинг» у российской соцсети «ВКонтакте». Если максимум будет равен 100%, то «ВКонтакте» интересуется персональными данными на 83,3%.

Еще один российский сервис «Госуслуги» занял второе отнюдь не почетное место – 63,3%. А третье заняли любимые многими «Одноклассники». Кстати, в список «самых интересующихся» вошли и российские банковские сервисы «Тинькофф» и «Сбербанк онлайн».