Чертовщина в доме Пэт Ридинг и демоны, убившие ее

01.12.2020, 11:50, Разное

Феномен одержимости демонами существовал веками. Регулярно появляются злые силы, которые стремятся вторгнуться в наши жизни и даже в наши тела. Причины этого непостижимы и мы, вероятно, никогда их не поймем.

Один такой случай произошел в тихом местечке Соединенных Штатов, где относительно нормальная жизнь молодой женщины было разрушена сверхъестественными силами.

Случилось это в городке Личфилд, штат Коннектикут. Это красивый, сонный и размеренный городок, из тех, в которых очень приятно жить в старости, усаженный деревьями и до сих пор хранящий викторианскую атмосферу 19 века.

Уровень преступности тут практически нулевой и тут никогда не случалось ничего мистического, но в 1983 году со скромной матерью-одиночкой здесь начали происходить очень странные вещи.

Женщина по имени Пэт Ридинг воспитывала дочь Мишель и вела невзрачную и самую обыденную жизнь. Она никогда не видела призраков, полтергейста и других аномальных проявлений, не болела психическими заболеваниями, никогда не употребляла наркотики, а алкоголь пила лишь по праздникам и торжествам.

Однажды Пэт стала слышать стуки в стены своего дома. Они раздавались как днем, так и ночью и Пэт никак не могла обнаружить источник этих стуков. Сначала она думала, что в ее дом пытаются залезть грабители, но никогда никого не замечала. Стуки между тем раздавались как в стенах дома, так в окнах и полу.

Сначала стуки были негромкие, но с каждым днем становились все интенсивнее. Затем Пэт стала замечать, что мебель в ее доме двигается сама по себе. Потом предметы стали "прыгать" с полок и столов на пол.

Еще через несколько дней Пэт ощутила словно невидимые руки схватили ее и с силой толкнули. А потом еще раз и еще. Пэт была в панике, она не понимала, что происходит и ощущала словно оказалась внутри фильма ужасов.

Однажды утром Пэт проснулась и была поражена, увидев, что ее простыни залиты кровью. А когда она встала с постели и посмотрела в зеркало, она поняла откуда взялась кровь – вся ее спина была покрыта свежими порезами и ссадинами, словно на нее напало существо с острыми когтями.

Пэт обработала свои раны и заклеила их пластырями, но на следующую ночь она лежала и никак не могла заснуть от страха. И она стала слышать в темноте шепчущие голоса. Она не могла разобрать, что они говорят, но практически не сомкнула глаза до рассвета.

В последующие недели злая сила снова и снова атаковала Пэт и эти нападения становились все более агрессивными. Однажды невидимая сущность вырвала клок волос с ее головы, а потом ночью нечто искусало Пэт с ног до головы. На ее руках и ногах виднелись явные следы от укусов.

Нападения случались и днем. Невидимая сила швыряла Пэт в стены, а однажды что-то напало на женщину и стало сильно мучить ее, отчего Пэт скорчилась в судорогах и начала громко кричать от боли. Этот момент произошел на глазах маленькой Мишель и навсегда отпечатался в ее памяти.

"Она (Пэт) кричала, отшатывалась и ей было больно. Она паниковала, плакала, была шокирована. Когда вы видите человека, которого любите, который родил вас и заботился о вас …а затем вы видите, что на нее нападает что-то невидимое, такое мерзкое и отвратительное, я имею в виду, это действительно была ужасная ситуация, вы пожелаете сделать что угодно, лишь бы это прекратилось", – позже рассказывала Мишель.

В какой-то момент эти злые сущности проникли в тело Пэт и она начала вести себя очень нервно, злясь по мелочам и впадая иногда в дикую ярость, которую она не могла объяснить. Наконец она решилась пойти к психиатру, но тот при обследовании не нашел у нее признаков психических болезней. Другие медицинские обследования тоже не выявили никаких проблем.

Пэт никогда не интересовалась паранормальными вещами, оккультизмом и прочим, но теперь она была уверена, что в ее доме обитают призраки или демоны, которые хотя подчинить ее себе.

Именно тогда Пэт начала искать тех, кто может помочь ей с этими демонами и нашла исследователя паранормальных явлений Джона Заффиса. Позже он выпустит книгу об истории Пэт Ридинг под названием "The Struggle Within". Он никогда не публиковал фотографий Пэт и скорее всего указанное им имя "Пэт Ридинг" было не настоящим, но в остальном он клялся, что история эта полностью реальная.

"У нее никогда не было психоза. С ней все было в порядке. Она не пила. Она не была алкоголичкой. Ничего подобного. С медицинской точки зрения, физически все было исключено, и… вот тогда и нужно было принять решение. И тогда, собственно, к нам подключилась Римско-католическая церковь", – описывал Заффис.

В течение двух недель местные епископы наведывались в дом Пэт Ридинг и совершили над ней по меньшей мере 16 сеансов экзорцизма. За это время Пэт стала намного агрессивнее, чем раньше. Ее даже приходилось связывать, чтобы она не нападала на священников. Но ни одна из этих попыток изгнать из нее демонов не была успешной.

После того, как священники признали свое поражение, Пэт не оставалось ничего, кроме как терпеть нападки нечисти и дальше. И с каждым разом это все сильнее влияло на ее психическое и физическое состояние. Через несколько лет Пэт стало настолько плохо, что она попала в больницу, где у нее обнаружили рак толстой кишки. От него она и скончалась.

Заффис все это время старался ей помочь, но лишь обнаружил, что дом, где жила Пэт, по всей вероятности был населен злыми силами задолго до ее переезда в него. Он был шокирован той жестокостью, с какой демоны нападали на бедную женщину, но он не мог защитить ее. Он также не понимал, почему все сеансы экзорцизма оказались неудачными.

В конце концов он пришел к выводу, что Пэт Ридинг стала так называемой жертвенной душой. Это когда невинный человек с очень чистым сердцем превращается в особо лакомую цель для злобных темных сил. И они не оставляют его, пока не погубят.