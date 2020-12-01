Бузова с «Гептралом» – Личное мнение

01.12.2020, 11:40, Разное

Есть люди, которые испытывают глубокие душевные страдания, если в центре внимания оказывается кто-то другой.

«Якалка», выскочка, «каждой бочке затычка» — это всё про них.

Ольга Бузова — яркий пример такой закомплексованной невротички, страдающей синдромом дефицита внимания.

Голенька не смогла проглотить инсульт сестры в шариках и запилила в Эскортограм себя под капельницей с «Гептралом».

То, что Бузова в реальной жизни, а не в броне эскортограмных фильтров и пуленепробиваемого фотошопа, выглядит отвратительно, лично для меня — никакой не секрет.

Лицо отёкшее, помятое, в области подбородка — залежи жира. Если бы мне показали подобное лицо и спросили, что я думаю о его обладательнице, я бы, наверное, пожала плечами и сказала: «Бухает».

«Гептрал» для алкашки — самое то: печень почистить. Но дело — не только и не столько в печени, сколько в душе.

А что, собственно, в душе? Там — дыра, чёрная зияющая дыра, которую никто и никогда не сможет заполнить.

Людям с дырой в душе — всегда мало: внимания, заботы, любви. Быть с ними — тяжёлый, изматывающий и крайне неблагодарный труд.

Люди с дырой в душе теряют над собой контроль, если внимание окружающих хоть на секунду сосредотачивается на другом человеке.

У младшей сестры Бузовой случился инсульт. Бузова этого не пережила, и у неё случился публичный «Гептрал».

А алкоголизм — это всего лишь попытка заполнить дыру. Точнее, залить. Хотя бы коньячком, который непременно нужно указать в райдере.

А Анечка? А что Анечка? Пусть подавится со своим инсультом! В свете софитов должна стоять Оленька и только она! Точнее, лежать. Пусть и под капельницей, пусть и с «Гептралом».

Знавали людьми с синдромом дефицита внимания? Расскажите о них! А, может, сами этим страдаете? И как вам живётся?

Колитесь!