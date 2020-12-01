Полина Гагарина официально подала на развод: реакция Дмитрия Исхакова

01.12.2020, 11:22, Разное

Полина Гагарина решительно настроена развестись с фотографом Дмитрием Исхаковым: сначала она ушла от мужа и объявила о расставании, а теперь подала официальные документы о расторжении брака. Заявление поступило в суд 24 ноября, согласно регламенту, беседа между истцом и ответчиком – то есть, Полиной и Дмитрием – состоится 14 декабря.

Дмитрий Исхаков и Полина ГагаринаЯ должен высказаться. Несмотря на то, что Полина подала на развод, я все еще верю, что семья — лучшее, что может быть в жизни человека. Добрая и счастливая семья. Верьте в любовь и будьте счастливы,- прокомментировал Исхаков решение Гагариной. Как сообщает Mash, певица намерена отстоять свое право на воспитание их общей дочери Мии, но не будет выступать против ее регулярных встреч с отцом. Планирует ли Полина подавать иск о разделе имущества, доподлинно неизвестно, но тот же Telegram-канал утверждает, что да.

Дмитрий Исхаков и Полина ГагаринаНапомним, первым летом этого года расставание подтвердил Дмитрий, написав соответствующее заявление в Instagram. Затем об этом сообщила и Полина – в эфире YouTube-шоу Жанны Мартиросян, Юлии Барановской и Натальи Красновой “Конечно, Вася!”. Певица и фотограф познакомились в 2010 году: тогда Исхаков сделал для Гагариной серию фотографий, которая очень ей понравилась. И когда спустя три года артистке понадобились кадры для афиши концертного тура, она обратилась именно к нему. Вскоре у них состоялось первое свидание. Уже через полгода в Париже, на “мосту влюбленных”, Дмитрий сделал Полине предложение, а спустя год со дня первого свидания, 9 сентября 2014-го, они расписались.