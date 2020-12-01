Что не так с тайной жизнью президента?

01.12.2020, 11:22, Разное

У каждого правителя есть идефикс, концепция, в той или иной мере объясняющая большинство его действий во внутренней и внешней политике, в экономике, в культуре.

На протяжении столетий список этих концепций был не бесконечным: борьба за веру/идею/идеологию, создание или восстановление империи, реванш, вставание с колен, желание стать мировым арбитром или жандармом, и еще несколько.

Все эти концепции порознь или вместе не раз применяли и к Владимиру Путину, который если не лично, то в виде «путинского режима» (т.е. с учетом перерыва на президентство Дмитрия Медведева), правит Россией уже 20 лет. Если сложить все, что говорят про Путина политологи из числа его критиков, получится что-то такое: Путин хочет восстановить советскую империю методами КГБ, потому что мыслит как агент спецслужб, но он за частную собственность, потому что она дает возможность украсть. У политологов-сторонников нечто похожее, но с другим знаком: он заставил уважать Россию, потому что любит нашу страну и заботится о ее гражданах.

Теперь кажется, что все эти концепции никуда не годятся, а конкретно на Путине вся политология особенно нелепо оступилась.

Главная идея, которая руководит лидером России все 20 лет, — прятать, перепрятывать и затуманивать высокими словами свое прошлое и настоящее.

Уже из этой идеи рождается все остальное: конфронтация с другими странами, ориентированная на друзей экономика, скрепы, дело ЮКОСа, отравление Алексея Навального и все прочее вплоть до нелепых мелочей вроде нарощенных каблуков или фотографий с голым торсом.

Неловко в этом признаваться, но мы, журналисты, тоже попали с Путиным впросак. Российская деловая и политическая пресса на протяжении 20 лет пыталась увидеть в действиях главы государства тот или иной высокий смысл — хороший или плохой, но обязательно высокий. Даже когда то, что мы видели и знали, говорило, что все гораздо проще. Теперь пора это исправить. И вот что получается:

— Этический облик президента не выдерживает критики, и в стране, где существуют политическая репутация и честные выборы, это непременно осложнило бы ему нахождение во власти на протяжении 20 лет. Все эти годы в стране с привлечением тысяч государственных служащих и частных лиц проводилась операция прикрытия: фиктивные должности для женщин президента, тайные резиденции и другое незаконно полученное имущество, спрятанное от общества силами государственных СМИ, спецслужб, кадастрового ведомства и множества других людей, получающих именно за это зарплату.

— Президент и его ближайшее окружение с 1990-х годов были вовлечены в сомнительные деловые операции, сделавшие их миллиардерами. Если по-простому, то банк «Россия» — это банк Владимира Путина, и активы, записанные на его друзей, родственников и номиналов — Юрия Ковальчука, Петра Колбина, Сергея Ролдугина, Михаила Шеломова и других, — тоже путинские.

— Связи действующего президента России и его окружения с криминальным миром гораздо обширнее и богаче, чем об этом известно широкой публике. В 90-х он и чиновники из его ближайшего окружения непосредственно работали на людей, совершавших убийства и другие преступления. В 2000-х их связи сохранились, хотя их характер и изменился.

Этот список явно неполный — потому что сейчас, при Путине, из общественного пользования изъяты целые блоки современной российской истории. Но этот список обязательно будет продолжен позднее, после Путина. История его прихода к власти и «рязанский сахар», политические убийства и покушения на убийства, начавшиеся в нулевые с жутких смертей журналиста-расследователя Юрия Щекочихина и хранителя путинских секретов Романа Цепова и продолжившиеся недавним отравлением Навального. Все это — то, что еще недавно казалось журналистам недоказанной «демшизой», — после опубликованных нами сегодня расследований больше не выглядит таким уж нереальным.

Безусловно, все это когда-то станет известно. А пока операция прикрытия продолжается. Росреестр вымарывает имена чиновников и друзей президента из данных о собственности; банки, записанные на Юрия Ковальчука или Аркадия Ротенберга, накачивают бюджетными деньгами, чтобы акционеры вроде Светланы Кривоногих могли безбедно жить; правоохранительные органы и суды преследуют тех, кто пытается узнать истину, а отдельных правдоискателей убивают бойцы чеченского батальона «Север», существующего за государственный счет. Даже городской архив Санкт-Петербурга изъял из фонда часть документов о работе Комитета по внешним связям города, когда этим учреждением заведовал Путин.

Эта операция прикрытия длиной 20 лет стоила стране миллиардов долларов и множества жизней. Но она явно не закончена: механизм работает вполне надежно, а новая версия закона о гарантиях бывшим президентам делает ее фактически бессрочной. Так двойная жизнь, двойная мораль, двойная бухгалтерия, двойное право, развращающие и власть, и общество, рискуют стать главным политическим наследием и завещанием Путина.

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