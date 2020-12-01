 

Коронавирус в России: за сутки выявили 26,4 тысячи новых случаев заражения

01.12.2020, 11:16, Разное

За прошедшие сутки диагноз поставили 26 402 жителям 85 регионов страны. Отмечается, что у 21,6% из них нет ярко выраженных симптомов. Выздоровели 24 763 человека. Жертвами коронавируса нового типа стали 569 граждан.

Большинство новых случаев выявили в российской столице. В Москве инфекцию подхватили 6 524 человека. За ней идет Санкт-Петербург с 3 697 заразившимися. Далее – Московская область, где заболели 1 104 жителя.

В первую десятку по числу инфицированных попали Нижегородская, Архангельская, Свердловская, Ростовская области, Республика Карелия, Хабаровский край и Красноярский.

Всего за время пандемии в России обнаружили 2,32 миллиона случаев заражения. Победили коварную болезнь 1,80 миллиона граждан. Зафиксировали 40,4 тысячи летальных исходов.

Уже несколько недель в стране действует всеобщий масочный режим. Ношение средств защиты в общественных местах – транспорте, магазине, театре – является обязательным.

Ранее “Дни.ру” рассказали об изменении потребительской активности россиян осенью. На фоне угрозы COVID-19 граждане стали вновь скупать продукты и лекарства в больших количествах.



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