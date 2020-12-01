В Сети появились рендеры совершенно нового дизайна самого доступного смартфона Samsung с поддержкой 5G

01.12.2020, 11:14, Разное

В Сети опубликовали рендеры Galaxy A32 5G, на которых видно, что дизайн устройства будет совершенно новым. В первую очередь, в самом доступном смартфоне компании с поддержкой 5G нет блока камер.

Согласно инсайдерской информации, Galaxy A32 5G получил ранее не применяющееся в подобных гаджетах стилистическое решение. Если в основном объективы основной камеры смартфонов размещают в одном блоке, то в новинке внешний вид датчиков будет иным. Они в самом доступном аппарате с поддержкой пятого поколения мобильной связи расположены сами по себе, отдельно друг от друга.

При этом почти все модули камеры немного выступают над поверхностью задней панели. Иное решение только у четвертого объектива, который по какой-то причине не выделяется на фоне крышки. Ранее подобный внешний вид получили аппараты Velvet и Q92 5G от LG. Дисплей новинки не получил кардинальных изменений, его диагональ составляет 6,5 дюйма. Единственное отличие в том, что по сравнению с предыдущей моделью Galaxy A31 в Galaxy A32 5G каплевидный вырез для селфи-камеры менее выражен.

Рендеры обнародовал в интернете авторитетный инсайд-блогер Стив Хеммерстоффер, более известный как OnLeaks. С его слов, задняя крышка смартфона сделана из пластика. Размеры корпуса – 164,2 x 76,1, в толщину аппарат 9,1 миллиметра. Кроме того, Galaxy A32 5G оснащен всеми актуальными характеристиками для современного рынка смартфонов. В нем есть встроенный в кнопку включения девайса на боковой грани сканер отпечатков пальцев. Вместо устаревшего разъема здесь установлен USB-C, однако отказываться от стандартного гнезда для наушников производитель не стал. Гаджет появится в продаже уже на следующей неделе. Сведений о его стоимости, как и данных относительно вместительности чипа оперативной и основной памяти, процессоре и других особенностях пока нет.