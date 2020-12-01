Доступный долгожитель Poco с оригинальным дизайном уже можно купить по сниженной цене

01.12.2020, 11:14, Разное

Прошлая неделя обозначилась презентацией нового смартфона Poco M3. Устройство, которое получило оригинальный дизайн, уже можно купить по сниженной цене.

Новый аппарат бренда Poco вышел на международный рынок под названием M3. Девайс стал настоящим долгожителем благодаря вместительному аккумулятору на 6 тысяч мА•ч. Кроме того, батарея получила поддержку 18-ваттной зарядки. При этом при покупке через сайт GearBest и без того доступный гаджет обойдется ещё дешевле. Так, версия с флэш-накопителем ёмкостью в 64 гигабайта стоит всего 129 долларов США.

Внешний вид аппарата эксперты считают похожим на 8T Cyberpunk 2077 от OnePlus. У гаджетов аналогичные блоки основной камеры. Poco M3 оборудован тремя датчиками, парой 2-мегапиксельных и одним с разрешением в 48 миллионов пикселей. Напротив объективов производитель разместил крупную надпись POCO. Логотип, как и многомодульная камера, выделены на цветной задней панели темным фоном.

Селфи владелец смартфона сможет делать с помощью 8-мегапиксельного сенсора. Дисплей устройства получил диагональ в 6,53 дюйма и Full HD+. Мощность и производительность смартфону обеспечивает однокристальный процессор Snapdragon 662. Его дополняет 4-гигабайтный чип оперативной памяти, дающий возможность работать одновременно с несколькими приложениями. Как долго аппарат можно будет приобрести по сниженной стоимости, пока не известно.