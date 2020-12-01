 

Рита Дакота рассказала об отношениях дочери с бывшим мужем

01.12.2020, 11:14, Разное

Известная российская певица Рита Дакота пояснила об отношениях дочери Мии со своим отцом Владом Соколовским. Певица не запрещает бывшему мужу проводить время с наследницей, поскольку знает, что такое дефицит внимания папы.
Рита Дакота воспитывает дочь Мию от певца Влада Соколовского. Пара рассталась, когда их общему ребенку не было и года. Причиной развода стали многочисленные измены популярного артиста. Сейчас оба экс-супруга находятся в новых отношениях.

Еще несколько лет назад Рита Дакота не думала о том, чтобы становиться матерью. Исполнительнице казалось воспитание детей довольно скучным занятием. Сейчас же она не представляет жизни без маленькой Мии.

Артистка всегда шутит, что ей не нравятся идеальные мамы Instagram, которые публикуют фотографии в шелковых пижамах, с идеальным макияжем и вечно спящими маленькими детьми. Они врут своей аудитории, а молодые девушки, глядя на них, начинают сильно комплексовать.



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