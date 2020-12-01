Знания атлантов хранятся в тайном подземелье под Сфинксом?

01.12.2020, 17:55, Разное

Сфинкс является одним из символов Египта наряду с Великими пирамидами. Однако до сих пор неизвестно, кто воздвиг этого колосса и главное, зачем? Наверняка его поставили не для красоты. Какие тайны хранит монумент? Что и от кого он охраняет?

Известный и загадочный Египет

Египет считается одной из наиболее изученных древних цивилизаций. О нем мы знаем гораздо больше, чем о древней Индии или об исчезнувшем государстве ольмеков в Центральной Америке. Однако загадок от этого у Египта не меньше. До сих пор нет ответа на главные вопросы: кто, когда и как построил знаменитые пирамиды.

Каждый год в Египте работают экспедиции и каждый руководитель мечтает огорошить мир потрясающей находкой. Что это может быть – никто не загадывает, (кто знает, что найдется в ходе раскопок?) Но каждый археолог втайне мечтает найти «Зал летописей», он же «Зал свидетельств», он же «Зал знаний» и пр.

Зал знаний

О существовании под пирамидами подземной комнаты – хранилища информации писал древнегреческий философ IV века Ямвлих и византийский историк IX века Георгий Синцелла. Упоминается она в записях на стенах храмовых комплексов. Самое раннее упоминание о «Священной комнате» датируется 2000 годом до н.э.

Согласно записям, в комнате хранятся священные книги бога мудрости Тота и вещи, принадлежавшие ему и другим богам, Осирису, Изиде. И, разумеется, несметные сокровища, которые охраняют безмолвные каменные стражи (роботы?), убивающие каждого, решившего посягнуть на эти богатства.

Подземный мир Гизы

Наличие огромного количества подземелий в районе Гизы для археологов не тайна. Историк Геродот писал об огромном лабиринте под пирамидами, включавшим в себя более 1500 комнат. Да, Геродот мог и приврать, но если даже поделить цифру на 50, наличие 30 подземных камер, заполненных драгоценными свитками – это впечатляет. А если приврал, но не сильно и комнат больше?

Подземелья посещал арабский путешественник IX века Масуди, уточнивший, что рискнувший рассказать о чудесах подземелья будет сочтен сумасшедшим, «и все же я это видел!» Но насколько можно доверять всем этим свидетельствам, не миф ли? Не миф, подземелья Гизы находили.

Арабский египтолог Селим Хассан с 1929 по 1939 г. вел методичные раскопки на плато Гиза. Результаты своих работ он изложил в 10-томном труде «Раскопки в Гизе». Были обнаружены несколько тоннелей комнат и шахт, уходивших в глубину на более чем 125 футов (38м). Но вот о том, что было найдено, Хассан сообщал очень и очень скупо.

По его словам, под плато существует целая система подземных коммуникаций, связывающих между собой пирамиды. Ее исследование требует проведения большого объема работ и значительных денежных средств. Но где же находится сердце системы, загадочное «Хранилище знаний»? Где его искать?

Ищите под сфинксом!

«Спящий пророк» Эдгар Кейси в одном из своих пророчеств указывал, что хранилище находится между рекой и Сфинксом, а вход – между его лапами. В 1989 году японская экспедиция под руководством Сакуджи Иошимура с помощью специальной аппаратуры просканировали почву в районе Сфинкса и обнаружили под его левой лапой тоннель, уходящий вглубь.

В том же 1989 году американец Томас Добецки проведя сейсморазведку, также подтвердил наличие полости под Сфинксом. Египетское правительство поблагодарило ученых… и запретило им дальнейшее проведение работ.

А пока…

Не будем винить египтян. Каждая страна, повези ей найти на своей территории нечто необычное и полезное, в первую очередь попытается обратить это себе на пользу. А сокровища «Зала знаний» – это не золото и серебро. По заверениям упоминаемого уже Кейси в подземной камере хранятся все знания прошлой цивилизации планеты и материальные памятники их культуры.

Так что пока египетские власти чинят всяческие препятствия иностранцам, желающим заглянуть «под Сфинкса» вплоть до прямых запретов, предпочитая вести работы самостоятельно. О результатах своих исследований предпочитают не распространяться.

При этом категорически отвергается сама идея наличия подземных сооружений на плато Гиза. Все это дескать выдумки журналистов, пытающихся завлечь к пирамидам как можно большее количество туристов.

Только вот приборы, в отличие от людей, не умеют врать.