«Зеленая альтернатива» предложила ввести безусловный доход

01.12.2020, 11:04, Новости дня

Лидер партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов поддержал инициативу депутата Госсовета Коми Виктора Бетехтина, предложившего применить в РФ социальную концепцию безусловного базового дохода.

По словам Хвостова, давно пора поднять уровень жизни россиян путем выплаты каждому определенной суммы денег, независимо от уровня дохода. Особенно актуальной эту меру, по словам Хвостова, делает сложная экономическая обстановка, сложившаяся из-за эпидемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте партии.

«Полностью поддерживаю инициативу коллеги Бетехтина. В своем выступлении он абсолютно правильно на примере Коми показал, что в регионах есть достаточные средства для выплаты дотаций нашим гражданам, которые, порой, вынуждены не жить, а выживать в своем родном доме. У нас сегодня почти 20 млн человек живут за чертой бедности. А в сегодняшнее непростое экономическое время, когда многие россияне потеряли работу или личное дело из-за эпидемии COVID-19, этот показатель может увеличиться», – сообщил Хвостов.

Он напомнил, что РФ – самая богатая по природным ресурсам страна. «У нас немерено прочих национальных богатств, прибыль от которых позволит переориентировать политику в сторону денежной поддержки граждан. Пусть это будет пока даже не на постоянной основе. Но я уверен, что концепция безусловного базового дохода – жизненно необходимый спасательный якорь для не одного миллиона людей», – добавил лидер партии.

Кроме того, Хвостов сообщил о готовности партии «Зеленая альтернатива» выдвинуть в Госдуму стилиста Сергея Зверева. «Мы готовы оказать помощь Сергею Звереву с выдвижением от партии «Зеленая альтернатива», – сообщил Хвостов, отметив, что Зверев – это близкий по духу партии «Зеленая альтернатива» человек.

Такое заявление он сделал после того, как шоумен разместил в Instagram ролик, в котором рассказал, что многие люди предлагают ему идти в депутаты Госдумы в 2021 году от Бурятии.

«Я смотрю, кто пишет. Это обычные люди», – сообщил стилист, который в последнее время стал известен своими акциями по защите Байкала. По словам Зверева, такие предложения поступают ему не только от жителей Бурятии, но и «со всей России». Многие пользователи в комментариях под этим видео поддерживают Сергея: пишут, что он – «целеустремленный человек», и у него «все получится», передает РИА «Новости».

Напомним, 3 марта 2019 года Зверев устроил акцию под стенами Кремля против строительства завода по розливу воды на Байкале. В мае Тверской суд Москвы оштрафовал Зверева на 15 тыс. рублей за одиночный пикет. Мосгорсуд впоследствии сократил эту сумму на треть.

В январе 2019 года началось строительство завода по розливу воды вблизи поселка Култук Иркутской области. Проектная мощность предприятия планировалась на уровне 190 мл литров воды год. Основным инвестором проекта была Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал», зарегистрированная в Китае. Однако межрегиональная природоохранная прокуратура оспорила законность выделения участка под завод. Летом 2020 года суд в Улан-Удэ признал недействительным право собственности компании на земельные участки на берегу Байкала, где планировалось построить завод.