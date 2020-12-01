 

Алиев заявил о переходе Лачинского района под контроль Баку

01.12.2020, 11:04, Новости дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о переходе под контроль Баку Лачинского района, прилегающего к Нагорному Карабаху.

«С чувством большой радости сообщаю, что Лачинский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Освобождение Лачинского района от оккупации – историческое событие», – сказал глава государства в обращении к нации.

Алиев особо подчеркнул, что Азербайджан вернул Лачинский район «без единого выстрела», передает ТАСС.

Днем ранее азербайджанские военные вошли в Лачинский район в Нагорном Карабахе в соответствии с «трехсторонним заявлением, подписанным» Баку, Ереваном и Москвой.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена 10 ноября. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. 



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