Пираты похитили россиянина с танкера в Гвинейском заливе

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01.12.2020, 11:04, Новости дня

Пираты похитили четырех членов экипажа танкера Agisilaos в Гвинейском заливе, среди них один россиянин, говорится в сообщении посольства РФ в Бенине.

«В ночь на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе (Тоголезская Республика) на танкер Agisilaos было совершено пиратское нападение. Злоумышленники похитили четырех членов экипажа, включая гражданина России. Посольство отслеживает развитие ситуации», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.

В понедельник портал компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, сообщил, что неизвестные атаковали судно для транспортировки нефтепродуктов и химикатов MV Agisilaos в Гвинейском заливе. Согласно этой информации, судно, шедшее под флагом Маршалловых Островов, пыталось совершить маневры, чтобы не допустить посадки неизвестных.

По данным базы данных Equasis, управляющей компанией захваченного судна является Capital Ship Management Corp (Греция, Пирей), зарегистрированным владельцем – Polarwind Maritime SA. Судно построено и эксплуатируется с 2006 года. Как следует из данных портала по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic, судно отправилось из Пуант-Нуара (Республика Конго) в морской порт Ломе (Того, Западная Африка), где сейчас находится на якорной стоянке.

Напомним, 15 ноября пираты захватили 14 китайских моряков в Гвинейском заливе.



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