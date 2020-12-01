 

“С Днем матери трижды”. Loboda приписали тройное материнство

01.12.2020, 11:00, Новости дня

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото, на котором запечатлена с дочерьми Евой и Тильдой. Все они позируют в белом на фоне бассейна.

“С Днем матери нас, милые девочки”, – написала она 30 ноября. 

На снимке старшая дочь Loboda, девятилетняя Ева, стоит возле мамы, держащей на руках годовалую Тильду. Лицо младшей дочери певицы отвернуто от объектива камеры.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

“С Днем матери вас трижды: мама Евы, мама Тильды и мама хитов и невероятной музыки”, – написал подписчик catmhk.

“Пупсики”, – прокомментировала телеведущая Леся Никитюк.

В последнее воскресенье ноября День матери отмечают в РФ. В 2020 году это 30 ноября. В Украине аналогичный праздник – второе воскресенье мая.

Девятилетняя Ева – дочь Loboda от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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