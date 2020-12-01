Дана Борисова сделала татуаж ареолы сосков и показала результат на видео

01.12.2020, 11:00, Разное

44-летняя российская телеведущая Дана Борисова опубликовала в Instagram ролик, на котором запечатлена во время прохождения косметической процедуры по окрашиванию ареолы сосков груди.

Борисова снялась на видео с обнаженной грудью до начала процедуры и после нее.

– Осторожно, эротика, – подписала она публикацию.

По словам Борисовой, она осталась довольна результатом.

“Естественный, красивый татуаж нежного цвета. Как будто никаких манипуляций не было, но грудь становится более сексуальной и привлекательной”, – написала она.

Дана Борисова родилась в 1976 году в Мозыре (Беларусь). Она вела программу “Армейский магазин” на российском “Первом канале”. В 2011 году участвовала в шоу украинского канала “1+1” “Зірка+зірка”.

Напомним, в 2007 году Борисова родила дочь.

В мае 2020 года ведущая рассказала, что когда употребляла наркотики, занималась оказанием эскорт-услуг, получая за это до $10 тыс. Борисова подчеркнула, что подобные предложения поступали ей и после того, как она избавилась от наркозависимости.

– Но я не поеду. Я знаю, что на трезвую сделать это точно не смогу. А нетрезвая? Я свою трезвость слишком ценю, – объяснила ведущая.