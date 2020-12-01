Новый кроссовер Kia Sportage 2022 показали на рендерах

01.12.2020, 10:54, Новости дня

Южнокорейская компания Kia в настоящее время проводит доработку нового кроссовера Kia Sportage.

Прототип новинки удалось рассмотреть во время тестовых испытаний, которые осуществлялись на трассе Нюрбургринг. В Сети уже опубликовали рендерные изображения, которые частично раскрывают внешность кроссовера. Художники показали, что передняя часть кузова максимально отличается от предшественника решеткой радиатора, капотом, бампером, а также светодиодной оптикой.

Задняя часть также имеет ряд отличий от предшественника. Автомобиль получил ту же платформу, что и кроссовер Hyundai Tucson. На данный момент паркетник продается в РФ с мотором на 150 л.с., а также в улучшенной версии с 2-литровым агрегатом на 185 л.с.