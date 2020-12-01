В Карякинском парке заработает фонтан

01.12.2020, 10:40, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

В администрации Рыбинска решили восстановить фонтан в Карякинском парке.

Работы оценили в 4 млн рублей. Предполагается, что за эти деньги фонтан будет полностью восстановлен – полностью отремонтируют чашу и водовод с канализацией, заменят и почистят чугунные элементы.

Исполнитель должен завершить все работы до 10 июня 2021 года.

Напомним, при реконструкции Карякинского парка фонтан делать не стали, превратив его в подобие декоративной клумбы.

Парк был обновлен в рамках губернаторской программы по созданию комфортной городской среды «Решаем вместе!» в 2018-2019 годах. Финансирование осуществлялось за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и составило около 26 миллионов рублей.

За благоустройство этого памятника садово-паркового искусства проголосовало почти 17 тысяч рыбинцев. К разработке проекта были привлечены эксперты и краеведы, проведено исследование архивных документов и фотографий.

Работы начали с приведения в порядок старого пруда. Дно очистили от многолетнего ила, провели укрепление берегов. Здесь был оборудован фонтан, через пруд перекинут мост с ажурной решеткой. Также обновлены центральные ворота, установлены беседки.

В парке провели санацию старой растительности, посадили деревья и кустарники, обновили ограждения, выполнили планировку и отсыпку прогулочных дорожек. Дополнительным украшением зоны отдыха стали стилизованные светильники и парковые фигуры – топиарии. В саду поселили белок.