Светлана Устинова, Екатерина Варнава, Агата Муцениеце и другие гости благотворительного вечера Константина Хабенского

01.12.2020, 10:28, Разное

Уже в пятый раз Константин Хабенский и его Фонд собирают известных деятелей искусства, чтобы подарить чудо маленьким пациентам. В этом году благодаря аукциону организаторам вечера удалось собрать 4,3 миллиона рублей. Все собранные средства уже направлены на помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга.



Дети выходят в большую жизнь с пониманием, что можно помочь людям совершенно неизвестным. Этот год показал, что желание, силы, время помогать другим людям — все это никуда не ушло, — сказал Константин Хабенский, основатель фонда.

Константин ХабенскийОрганизаторы вечера подготовили для гостей как всегда насыщенную творческую программу – на этот раз с участием Константина Хабенского, Екатерины Варнавы, Виктора Добронравова, Марии Кравченко, Антона Богданова, Агаты Муцениеце, Михаила Башкатова, Светланы Устиновой, Виталия Гогунского, Александра Соколовского, Дениса Дорохова, Романа Попова, Оганеса Григоряна, Олега Верещагина и Станислава Соломатина.

Агата Муцениеце Мария Кравченко Михаил Башкатов Светлана УстиноваТакже все присутствующие смогли побывать на джазовом выступлением певицы Лизы Павлюковой и чтении стихов юными актерами Даниилом Муравьевым-Изотовым и Соней Грузенко. В конце вечера на сцену вышла Ирина Нельсон (группа Reflex).

Даниил Муравьев-Изотов и Соня Грузенко Ирина Нельсон Ирина НельсонКульминацией благотворительного ужина стал аукцион, который дал шанс гостям внести свой вклад и оказать помощь Фонду. Всего разыгрывалось пять лотов: билеты в Большой театр на “Щелкунчика”, участие в благотворительном футбольном матче в рамках PatrikiFilmFestival, билеты на спектакль с участием Константина Хабенского, фотосессия от Даниила Величко и новогоднее видеопоздравление от Александра Реввы. Благодаря собранным средствам подопечные Фонда вовремя получат необходимую медицинскую помощь и возможность скорее вернуться к полноценной жизни.

Вы также можете оказать помощь Фонду Константина Хабенского – узнать подробности можно на сайте Фонда bfkh.ru/fund/ или по телефону +7-800-250-93-05.

Светлана Устинова и Константин Хабенский Виктор Добронравов и Антон Богданов Мария Кравченко и Евгений Бороденко