 

Нож в сердце: известная модель зарезала мужа в Санкт-Петербурге

01.12.2020, 10:22, Разное

Фотомодель Лилия Судакова, известная по своим работам для глянцевого журнала Vogue и других, проходит обвиняемой по уголовному делу по статье “Причинении смерти по неосторожности”. Девушка написала явку с повинной.

Все началось с того, что модель вместе со своим мужем отправилась в Санкт-Петербург. Пара сняла квартиру, и муж модели – Сергей Попов – привел туда подругу, передает Life.ru. Прямо при жене он начал осыпать гостью комплиментами, что Лилии Судаковой не понравилось.

Между мужем и женой завязался конфликт, однако девушка решила подавить его в зародыше и ушла на кухню готовить. Однако мужчине потребовалось продолжить выяснение отношений. Он пришел к супруге в комнату и начал ее бить. В этот момент в руках у Лилии Судаковой был нож, который она и воткнула в сердце мужу. После этого девушка сразу вызвала скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось.



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