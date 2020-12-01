Назван вкусный способ повысить иммунитет в сезон простуд

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01.12.2020, 10:20, Разное

Диетолог Антонина Стародубова назвала вкусный способ, который поможет повысить иммунитет в сезон простуд. Она заявила, что в рацион нужно включить ягоду фейхоа. Для извлечения максимальной пользы ее рекомендуется употреблять свежей или же добавлять в салат.
В день можно съедать до 250 граммов ягоды фейхоа. Если суточная норма будет превышена, то не исключено появление дискомфорта в животе. Плоды практически не уступают лимонам по содержанию витамина С. Кроме того, в них содержатся элементы групп К и В, биотин. Что касается минеральных веществ, то ягоды фейхоа имеют калий, йод, кремний.

Фрукт богат пищевыми волокнами и органическими кислотами. Если его съесть сильно много, могут возникнуть проблемы со стулом. Свежая ягода фейхоа хранится недолго, поэтому для дальнейшего добавления в каши или же запеканки ее можно измельчить и заморозить. В холодильнике плод обычно лежит не более четырех дней. Замораживать ягоду стоит без добавления сахара.

Есть люди, которым нельзя употреблять ягоды фейхоа. Они относятся к категории экзотических фруктов, поэтому их не нужно включать в рацион детей с раннего возраста, беременных и кормящих грудью женщин. С большой осторожностью необходимо есть плоды пожилым людям, у которых не исключено развитие аллергической реакции.



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