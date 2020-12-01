 

Китайским ученым удалось провести первую в мире трансляцию из Марианской впадины

01.12.2020, 10:20, Разное

Китайские исследователи заявили о том, что им удалось провести видеотрансляцию из Марианской впадины. Однако научное сообщество пока не понимает, как им удалось передавать видеосигнал сквозь 10-километровую толщу воды, кроме того, оригинал трансляции в Сети почти невозможно отыскать.
Погружение исследователей и проведение видеотрансляции из Марианской впадины проводилось в рамках экспедиции «Фэньдоучжэ». Съемку осуществляла наружная камера, установленная на борту глубоководного аппарата. Управление ею происходило дистанционно.

Проблема изучения результатов экспедиции заключается в том, что все происходило под грифом «секретно». Так, исследователи не знают, как китайцам удалось передать сигнал сквозь толщу воды, но сделали они это впервые в мире. Также китайские исследователи еще не опубликовали оригинальную запись, а в СМИ в основном используются кадры с предыдущих погружений, но с добавлением совершенно новых изображений.



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