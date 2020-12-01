Названы усугубляющие сердечную недостаточность блюда

01.12.2020, 10:20, Разное

Ученые, работающие на базе Университета Кентуки, назвали блюда, употребление которых может только ухудшить сердечную недостаточность. Установлено, что люди, которые неправильно питались при имеющихся проблемах, в два раза чаще попадали в больницу.

В ходе проведения исследования научные сотрудники изучили информацию о случаях ухудшения самочувствия при сердечной недостаточности. В их эксперименте приняли участие 213 пациентов с соответствующей патологией. В течение двух недель добровольцам нужно было вести дневник питания. Ученые заранее распределили продукты в зависимости то того, насколько те или иные способны усиливать воспалительный процесс.

У пациентов, диеты которых имели более высокие показатели воспалительного процесса, было в два раза больше шансов умереть или же попасть в больницу. Установлено, что режим питания играет критическую важную роль в развитии заболеваний сердца и инсульта. Риски заметно повышаются, если в рационе человека присутствует рафинированные масло, красное мясо, жирные молочные продукты. В то же время они снижаются в случае употребления оливкового масла, фруктов и овощей, цельнозерновых. При болезнях сердца рекомендуется придерживаться средиземноморской диеты.