На Лыткаринском шоссе в Подмосковье столкнулись 13 автомобилей

01.12.2020, 10:10, Новости дня

На Лыткаринском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«Лыткаринское шоссе, съезд на Новорязанское, столкнулись 13 автомобилей, без пострадавших, причина ДТП выясняется», – сказали РИА «Новости» в пресс-службе.

Отмечается, что массовое ДТП произошло около 07.20. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Челябинске легковушка столкнулась с другим автомобилем, сбила ограждение и вылетела на тротуар, в результате чего пострадали несколько человек.