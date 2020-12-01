Десантный катер подключился к доставке пассажиров с отрезанного острова Русский

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01.12.2020, 10:10, Новости дня

Десантный катер Тихоокеанского флота подключился к доставке жителей отрезанного после закрытия моста острова Русский во Владивосток, сообщил представитель ТОФ.

«ТОФ уже подключился. Пассажиров будут доставлять с Поспелово на Русский на 30-й причал во Владивостоке», – сообщил источник РИА «Новости». Он отметил, что расписание рейсов катеров устанавливает мэрия.

В администрации города сообщили, что во вторник состоялся пробный рейс десантного катера на Русский, расписание пока уточняется.

Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.

Напомним, в прошлый четверг большая часть Владивостока осталась без отопления и света из-за снежного циклона. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом. Случай обледенения вантового моста во Владивостоке оказался первым в мире.

В Кремле заявляли о колоссальном вреде от ледяного шторма в Приморье. Ущерб от разгула стихии оценили в 266 млн рублей. Глава правительства Михаил Мишустин поручил предоставить Приморью максимальные ресурсы, а также призвал министров лично подключаться к решению чрезвычайных ситуаций.



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