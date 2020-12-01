НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе из-за России

01.12.2020, 10:06, Новости дня

Североатлантический альянс (НАТО) продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе из-за увеличения военного присутствия России в оккупированном Крыму. Об этом на брифинге 30 ноября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его речь опубликована на сайте Альянса.

“Мы усиливаем нашу политическую поддержку, нашу практическую поддержку, и мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие не в последнюю очередь в Крыму. И именно поэтому нам необходимо и дальше укреплять наше присутствие в регионе”, – отметил он.

Он также добавил, что вопрос усиления присутствия НАТО в Черноморском регионе министры стран – членов Альянса будут обсуждать во время онлайн-конференции 2 декабря.

Помимо этого, Столтенберг отметил, что Россия усиливает свое присутствие вокруг Альянса в результате событий в Беларуси и Нагорном Карабахе.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.