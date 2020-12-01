 

Новый Ford Mustang может получить полноприводную версию

01.12.2020, 10:00, Новости дня

Обновленный спорткар Ford Mustang в скором времени сможет получить полноприводную модификацию.

В частности, эксперты прогнозируют, что автомобиль сможет похвастаться данной особенностью в генерации 2022 года выпуска. Первые слухи о полноприводном Ford Mustang стали поступать еще два года назад, однако теперь появились реальные шансы на осуществление данного пожелания. Кроме того, инсайдеры прогнозируют, что полноприводный экземпляр Ford Mustang получит гибридную силовую установку.

Кроме того, появление Ford Mustang новой генерации может предполагать полностью электрический мотор, подробности о котором пока остаются неизвестными.



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