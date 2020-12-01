 

Компания Tesla отзывает 9500 автомобилей Model X и Model Y из-за неисправностей

01.12.2020, 10:00, Новости дня

Американская компания Tesla в ближайшее время отзовет 870 машин на китайском рынке.

В частности, специалистами обнаружено, что некоторые запчасти имеют неисправности, которые требуют обязательной замены. Под программу по отзыву техники попадают электрокары Tesla Model X, которые были импортированы в Китай с марта по июль 2016 года. В компании пока не называют причины, по которым отзываются автомобили.

Однако эксперты уточнили, что имеющиеся неисправности могут оказаться причиной для дорожно-транспортных происшествий. До того, как будет исправлена имеющаяся проблема, производитель порекомендовал крайне аккуратно осуществлять эксплуатацию электрокаров для того, чтобы избежать рисков совершения ДТП.



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