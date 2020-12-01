Популярные сорта чая

01.12.2020, 9:44, Детали

Теги: Бизнес, Здоровье, Интернет

Чай – это любимый многими напиток. Наиболее популярным является чёрный и зелёный чай. Однако существуют и другие сорта чая, обладающие тонизирующим действием, насыщающие организм микроэлементами.

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Сорта чая

Среди наиболее распространенных выделяют следующие сорта чая.

Белый

Этот чай изготавливается из молодых только распустившихся листьев. Он собирается и высушивается на солнце. Чайный лист не скручивается, остаётся в своей обычной форме. Белый чай оказывает на организм охлаждающее действие, поэтому его рекомендуют употреблять при теплой погоде.

Белый чай не рекомендуется заваривать слишком крепко. Он имеет очень светлый жёлтый оттенок. По своим антиоксидантным свойствам белый чай превосходит даже зелёный. Кроме того, он насыщен витаминами B и C. Такой напиток делает более крепким сердце, сосуды, защищает от бактерий и вирусов, укрепляет организм.

Зелёный

Существует несколько видов зелёного чая. По своим характеристикам этот напиток более близок к белому чаю. Зелёный чай прекрасно освежает, тонизирует. Зелёный чай заваривают водой при температуре примерно 70 градусов. Заваривание должно осуществляться около 3 минут. Цвет этого напитка светлый зелёный или золотистый. Качественный зелёный чай имеет насыщенный аромат. В нём содержится большое количество кофеина. Такой чай рекомендуют пить для бодрости и восстановления сил.

Жёлтый

Это слабоферментированный напиток, который готовится особым способом. Заваривать желтый чай необходимо точно так же, как и зелёный. Этот напиток имеет приятный мягкий вкус. После его употребления остаётся необычная терпкость во рту. Также напиток отличается утонченным и нежным ароматом. Зеленый чай оказывает на организм возбуждающее действие, поэтому его рекомендуется употреблять как тонизирующий напиток.

Улун

Это особенный напиток, который требует деликатного приготовления. Существует несколько сортов чая улуна. Аромат напитка ярко выраженный и цветочный. После употребления чая остаётся персиковое послевкусие. Цвет может быть разнообразным.

Чёрный – это наиболее популярный чай, которые употребляют люди во всём мире. Чёрный чай имеет различные вкусовые и ароматические оттенки. Он отличается легким вкусом и горчинкой. Данный чай оказывает освежающее и тонизирующее действие.