 

Чубайс предложил ввести налог на материнство

01.12.2020, 9:37, Разное

Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс в качестве новой меры наполнения государственного бюджета предложил рассмотреть ввод в России налога на материнство.

– Государство ежегодно тратит сотни миллиардов рублей на поддержку материнства и детства. В наследие от Советского Союза нам досталась система, в рамках которой именно за счёт бюджета финансируется беременность, роды, медицинское обслуживание новорождённых. Кто-то скажет, что это будущие налогоплательщики. Но позвольте, налоги они начнут платить минимум через 18 лет, если начнут, а до этого они только потребляют. Таких длинных инвестиций в мире никто не делает. Любой бизнесмен вам скажет, что планировать на два десятка лет просто невозможно. Поэтому если граждане хотят завести себе ребёнка, то они должны делать этот выбор осознанно. Введение налога на материнство позволит не только пополнить казну для компенсации социальных расходов, но и заставит более ответственно подходить к решению стать родителями, — заявил Чубайс.

Инициативу Чубайса уже поддержала группа либеральных российских экономистов, в том числе профессор ВШЭ Наталья Акиндинова и бывший ректор РЭШ Сергей Гуриев. Новый налог может быть введён уже в 2021 году.

Ранее МВФ рекомендовал России провести приватизацию больниц и поликлиник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Тайное мнение

29.07 / Возле МКАД нашли тело застреленного мужчины

29.11 / Все о чупакабре

16.11 / В блейзере Zara и колье в честь детей: Кейт Миддлтон записала видеообращение о выставке Hold Still

19.07 / Новый мировой порядок приближается

04.11 / Рита Дакота запишет с рок-группой «Ария» совместную композицию

06.09 / Ученые назвали кальциевую соль «лекарством от старости»

03.11 / Таинственный спаситель на дороге был Ангелом-Хранителем?

06.11 / Учёные назвали “чудо-напиток” для эффективного сжигания жира

20.07 / «Ем на помойке и учусь на дизайнера»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска