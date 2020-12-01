Чубайс предложил ввести налог на материнство

01.12.2020, 9:37, Разное

Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс в качестве новой меры наполнения государственного бюджета предложил рассмотреть ввод в России налога на материнство.

– Государство ежегодно тратит сотни миллиардов рублей на поддержку материнства и детства. В наследие от Советского Союза нам досталась система, в рамках которой именно за счёт бюджета финансируется беременность, роды, медицинское обслуживание новорождённых. Кто-то скажет, что это будущие налогоплательщики. Но позвольте, налоги они начнут платить минимум через 18 лет, если начнут, а до этого они только потребляют. Таких длинных инвестиций в мире никто не делает. Любой бизнесмен вам скажет, что планировать на два десятка лет просто невозможно. Поэтому если граждане хотят завести себе ребёнка, то они должны делать этот выбор осознанно. Введение налога на материнство позволит не только пополнить казну для компенсации социальных расходов, но и заставит более ответственно подходить к решению стать родителями, — заявил Чубайс.

Инициативу Чубайса уже поддержала группа либеральных российских экономистов, в том числе профессор ВШЭ Наталья Акиндинова и бывший ректор РЭШ Сергей Гуриев. Новый налог может быть введён уже в 2021 году.

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