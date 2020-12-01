«Носит трусы с золотой резинкой»: Гусева рассказала о любимом белье Киркорова

01.12.2020, 9:24, Разное

Подруга Филиппа Киркорова диджей Екатерина Гусева рассказала, какому белью отдает предпочтение певец. Оказалось, что у него нет любви к розовым стрингам в стразах.

Екатерина Гусева призналась, что видела Филиппа Киркоров в разных обстоятельствах и даже в нижнем белье. Поэтому она с уверенностью может сказать, что он не носит розовые стринги в стразах. Однако его свободное белье от Versace все же имело украшение в виде золотой резинки.

Такое белье шилось не под заказ, его можно приобрести на официальном сайте модного дома, отметила Екатерина Гусева. Стоимость люксовых трусов составляет примерно 21 000 рублей. Дети певца аналогичным образом носят дорогостоящие украшения. Так, 26 ноября Филипп Киркоров подарил дочери Алле-Виктории браслет за полмиллиона рублей.