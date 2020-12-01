В Рыбинске пройдет инклюзивный благотворительный спектакль

01.12.2020, 9:22, Новости

Теги: Благотворительность, Благоустройство, Здоровье, Культура

В Рыбинске пройдет благотворительный спектакль «Сказка для детей и взрослых».

В музыкальной постановке по мотивам произведения «Приключения Буратино» примет участие инклюзивный хореографический ансамбль танца «Варенька». Спектакль, в котором актеры – особенные дети, часть ежегодного благотворительного инклюзивного проекта «Доброта в лицах».

Проект «Доброта в лицах» реализуется в Ярославской области уже четвёртый год. Его организаторы – Областное отделение Общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья», гражданские активисты. Главная цель проекта – воспитание в обществе культуры принятия и уважения к людям с особыми возможностями, создание безбарьерной среды общения и адаптация их с окружающим миром. Необычность спектаклей в том, что в них участвуют дети с особенностями развития и медийные лица региона. Организаторы проекта уверены, что особенные люди обладают талантами и творческим потенциалом и могут быть полноценно включены в общественную жизнь.

В Рыбинске благотворительный спектакль пройдет 5 декабря на сцене культурно-досугового комплекса «Переборы», начало в 15:00. Зрителей ждет знакомство с новыми сказочными героями, много музыкальных номеров и приятных сюрпризов. Окунуться в атмосферу сказки смогут не только дети, но и взрослые.

Кроме того, 3 декабря во всех регионах Российской Федерации в дистанционном формате в режиме онлайн будет проходить тотальный тест «Доступная среда»-2020. Пройти тест можно из любой точки России на официальной странице проекта по ссылке: http://edu.rirportal.ru/total-test/.

Акция инициирована проектом Академии «Доступной среды» при поддержке Общероссийского народного фронта и приурочена к Международному дню инвалидов, отмечаемому 3 декабря.

Цель мероприятия — проверить, насколько хорошо жители страны знают о проблемах людей с ОВЗ и способах обеспечения им комфортных условий жизни.

Принять в нём участие сможет любой желающий. Тест дает возможность проверить свои знания на тему организации доступной среды и навыков общения с людьми с инвалидностью. Ключевые тематические блоки: физическая, коммуникационная и цифровая доступность.