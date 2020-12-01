 

ЦБ России выявил крупную финансовую пирамиду

01.12.2020, 9:14, Новости дня

ЦБ выявил финансовую пирамиду, организованную компанией Antares Limited, которая открыла по стране сеть «консультационных центров».

При этом в организации работали менеджеры из ранее нашумевшей финансовый пирамиды «Кэшбери», сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Совсем недавно Читинский суд заблокировал в социальной сети «ВКонтакте» группу, которая рекламировала финансовую пирамиду, действующую из-за рубежа. Это компания Antares Limited. Мошенники работали как через соцсети, так и в офлайне – развернули одновременно несколько «консультационных центров» в 16 регионах по привлечению «инвестиций», – передает ТАСС слова Ляха.

Он добавил, что на работу в компанию привлекались менеджеры, которые раньше участвовали в продвижении рухнувшей финансовой пирамиды «Кэшбери».

По словам Ляха, Банк РФ после трех лет активной работы по выявлению и устранению недобросовестных профучастников расчистил рынок от мошенничества с так называемыми бинарными опционами.

«Мы расчистили рынок от этих схем. Сейчас их массово не осталось. Надеемся, что и не будет», – сказал он.

Бинарные опционы работают следующим образом: трейдер делает прогноз, как изменится цена актива – упадет или повысится, и если прогноз сделан верно, то опцион принесет прибыль, а если не верно, то, соответственно, убыток.

В ноябре 2018 года Первомайский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о блокировке двух сайтов группы компаний «Кэшбери». По предварительным данным, жертвами финансовой пирамиды стали сотни тысяч человек.  Ущерб оценивается от 1 до 3 млрд рублей.

После этого владелец «Кэшбери» Артур Варданян решил открыть еще одну компанию – JDC.

Напомним, в феврале 2019 года Лях сообщил, что после ликвидации финансовой пирамиды «Кэшбери» мошенники продолжают попытки заработать на прежней схеме. 



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