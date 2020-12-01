 

Россиян решили уведомлять о полагающихся им льготах

01.12.2020, 9:14, Новости дня

Россияне, имеющие право на льготы, с 1 декабря будут получать уведомления о положенных им социальных услугах и выплатах в личном кабинете на портале Госуслуг.

В Минтруде рассказали, что, например, родителям, зарегистрированным на Госуслугах, с их согласия будут приходить уведомления о положенных выплатах на детей. При этом система сама будет запрашивать данные из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Уведомления также смогут получать пенсионеры, безработные и другие категории граждан, передает «Российская газета».

Персональное информирование коснется мер соцподдержки, которые предоставляются Министерством труда и соцзащиты, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными им учреждениями.

Отмечается, что на сегодня в РФ реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что государство должно нарастить поддержку граждан, поскольку основные ожидания россиян связаны именно с руководством страны.



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