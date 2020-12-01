 

Синоптики дали прогноз на первый зимний месяц в Украине

01.12.2020, 8:45, Новости дня

В декабре 2020 года средняя месячная температура ожидается от -3 °С до +2 °С(в Крыму до +4 °С). Это на 1–1,5 °С выше средних многолетних значений. Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.

Месячное количество осадков ожидается 32–82 мм, в Закарпатье и в горах Крыма до 108–132 мм, что в пределах средних многолетних значений.

В Укргидрометцентре отметили, что обычно в декабре на большей части территории Украины образуется снежный покров, лишь на крайнем юге он устанавливается не каждый год.

Также в этот месяц вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей – туманы и гололед.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что абсолютный максимум температуры воздуха в декабре составляет +10…+18 °С, в южной части и в Прикарпатье местами +19…+20 °С, в Крыму до +25 °С. Абсолютный минимум составлял -21…-37 °С, в южных областях -17… -28 °С.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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