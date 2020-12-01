 

Компания Mitsubishi в 2021 году привезет в Россию две новинки

01.12.2020, 8:04, Новости дня

Японская компания Mitsubishi анонсировала новинки, которые поступят на российский рынок в 2021 году.

В частности, уже весной в продаже появится обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport. Серийное производство будет налажено на отечественном заводе в Калуге. В первой половине следующего года появится на рынке новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. Автомобиль имеет стильную головную оптику, современные бамперы, а также ряд других обновлений.

Из технических параметров о кроссовере известно, что под капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель, однако его мощность на данный момент не раскрыта производителем. Остальные подробности объявят после выхода на рынок.  



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