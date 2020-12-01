 

Toyota анонсировала модель Land Cruiser

01.12.2020, 8:04, Новости дня

Японская марка Toyota намерена презентовать в апреле следующего года обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser.

Автомобиль получит модернизированную коробку передач, подвеску, а также улучшенные агрегаты. Вместе с тем инженеры не стали менять ранее примененную платформу. Под капотом внедорожника Toyota Land Cruiser установлен 3,5-литровый бензиновый двигатель, а также появится версия с 3,3-литровым дизельным мотором.

Ряд специалистов выступили с предположением, что продажи новинки Toyota Land Cruiser начнутся уже ко второй половине следующего года. Инсайдеры указали, что в стандартной комплектации внедорожник обойдется клиентам по цене от 85 тысяч долларов.



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