Приватизация станций скорой помощи начнётся в 2021 году

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01.12.2020, 9:03, Разное

Министерство здравоохранения объявило о запуске с 1 января 2021 года реформы, направленной на создание условий для оказания более качественной экстренной медицинской помощи.

Для этого, по словам управленцев, необходимо привлечь негосударственные инвестиции и заменить этими средствами финансирование из госбюджета. Взамен инвесторы смогут получить ряд преференций от государства (налоговые вычеты, пониженную налоговую ставку, помещения в собственность по льготной цене).

Среди всех предложенных вариантов наиболее интересным для инвесторов в Минздраве называют возможность оформить в аренду или собственность помещения, в которых располагаются станции скорой помощи.

– Реформа побуждает нас не только реконструировать уже имеющиеся, но и строить новые станции скорой помощи с учётом пожеланий инвесторов. Посудим сами, разве это плохо, если в таких заведениях появится, например, кафе? Там можно разместить и почтовое отделение, и магазин, и фитнес-центр. Государство и предприниматель смогут оформить выгодное партнёрство. Мы улучшаем инфраструктуру за частные средства, а инвестор получает возможность заработать, — рассказал о грядущих изменениях министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр добавил, что плоды нововведения сможет ощутить каждый пациент, оказавшийся в карете скорой помощи.

– Предположим, у пациента какая-то травма руки или ноги, не серьёзная, а в новой скорой будет, например, минибар или даже ресторан. Можно с комфортом доехать. Кроме того, мы уже видели проекты скорых с телевизорами, компьютерами, вайфаем. Поэтому по поводу приватизации я настроен оптимистично. Мы уже приватизировали Почту России и Сбербанк. Хуже явно не стало, — заключил министр.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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