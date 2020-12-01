Свято место, оказавшееся пустым
01.12.2020, 8:47, Разное
История Святого Престола насчитывает многие века, и хоть он и олицетворяет власть бога на земле — человеческие ошибки не чужды и его служителям.
В середине XIX века, когда при избрании нового папы начали проверять исторические хроники, выяснилось, что в старинную книгу «Liber Pontificalis», описывавшую жизни пап от святого Петра до XV века, вкралась ошибка.
Когда хронист описывал правление папы Иоанна XIV, жившего в середине IX века, то разбил срок его правления на два — до и после его пленения антипапами, желавшими занять Святой Престол. В итоге в книге значилось «Иоанн, правил 8 месяцев» и «Иоанн, правил 4 месяца». Когда в 1032 году скончался Папа Иоанн XIX, средневековые хронисты заглянули в эту книгу и решили, что это не один человек, а два разных. Их условно обозначили как «Иоанн XIV» и «Иоанн XIV второй». Новый папа взялся «исправить это недоразумение» и, пропустив цифру XX сразу, стал Иоанном XXI. Кроме того, он поручил в дальнейших копиях книги «разделить» двух Иоаннов XIV на XIV и XV, и соответственно, подправить номер последующих Иоаннов.
Путаницу обнаружили только в XIX веке. В начале историки и архивисты Ватикана решили, что всё дело в легенде о папессе Иоанне, которая якобы занимала Святой Престол под именем Иоанна VIII. Но многими историками она считается легендарным персонажем — и эту версию отмели. После долгого изучения вопроса выяснили настоящую причину. Это привело к новой правке во всех книгах об истории папства. Всех Иоаннов, начиная с Иоанна XV вновь «пересчитали», и вернули им те номера, которые они носили во время своего правления. В списке пап Иоаннов образовался вакантный номер ХХ. Занимавший его почти тысячу лет папа освободил место, «пересев» на соседнее.
В 2005 году, желая «восполнить этот пробел», некто Роберто Карневале самостоятельно объявил себя папой под именем Иоанна XX. Естественно, католическая церковь это не признала. Самопровозглашение осталось обычным медийным курьезом.
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