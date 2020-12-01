 

Лукашенко договорился с российскими губернаторами о трудовых лагерях для протестующих

01.12.2020, 8:37, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о достижении договорённостей с главами российских регионов относительно принудительного трудоустройства задержанных милицией в лагерях на территории субъектов федерации в Сибирском федеральном округе.

– Как-то расслабились все эти охламоны после распада Союза. Думают, раз Сибирь в соседнем государстве, то и наказать мы их не можем? Нет, уж. Я договорился. Поедут огурцы в Челябинскую область выращивать или на Алтай заправим их, там не то, что телеграм-каналы не работают, там даже связи нет. Кроме того, мы ещё и деньги в бюджет Беларуси от этой сделки получим, — заключил Лукашенко.

Задержанных на митингах будут экстрадировать на территорию трудовых лагерей в Челябинской, Новосибирской областей и Алтайского края. Решение в каждом отдельном случае примет суд. Нарушителей закона трудоустроят на предприятия по лесозаготовке, добыче угля или в аграрный сектор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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