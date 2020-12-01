 

Певица Maruv подарила Ивану Урганту свои концертные трусики

01.12.2020, 8:30, Разное

Российская певица Maruv призналась, что в одном из последних эпизодов программы «Вечерний Ургант» она подарила телеведущему свои концертные трусики.

Об этом Анна Корсун пояснила ведущему YouTube-шоу «Блеф».

Подарок Maruv стал своеобразным сюрпризом для Ивана Урганта. И хотя она собиралась отдать свои концертные трусики телеведущему их почему-то забрал его помощник Дмитрий Хрусталев.

По словам Maruv, в подаренных трусиках она планировала выступить на концерте. Ей было жалко их отдавать, но все же пришлось. Подытоживая певица отметила, что она «будто от сердца оторвала» свое нижнее белье.



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