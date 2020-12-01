Стоимость ритуальных услуг запланировали снизить

01.12.2020, 8:20, Новости дня

В РФ предлагается ввести единые федеральные требования к деятельности похоронных служб и обязанностям властей, это повысит конкуренцию в отрасли, что может привести к снижению цен на ритуальные услуги, рассказал автор законопроекта о реформе похоронного дела, депутат Госдумы Антон Жарков.

Жарков указал, что «если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли», следовательно, «ритуальные услуги могут подешеветь», передает «Парламентская газета».

Он подчеркнул, что законопроект нацелен на наведение порядка в сфере ритуальных услуг, так как россияне нередко сталкиваются с недобросовестными предпринимателями, которые вымогают деньги.

«Предлагается возложить на регионы обязанности по содержанию кладбищ, чтобы повысить государственный контроль в похоронном деле», – добавил Жарков.

Депутат отметил, что в случае принятия документа гражданам не придется переоформлять уже полученные документы на захоронения.

Ранее в Госдуму был внесен проект о реформе похоронного дела, которым предлагается ввести единые федеральные требования к деятельности похоронных служб и обязанностям властей.