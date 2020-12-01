Феномен «Ангельского сияния» – почему раны солдат стали светиться и быстро заживать?

01.12.2020, 8:20, Разное

Сошедшиеся в смертельной схватке на полях гражданской войны северяне и южане нередко устраивали кровопролитные бои, стремясь склонить переменчивую военную фортуну на свою сторону.

Одним из кровопролитнейших сражений стала происшедшая в первой декаде апреля 1862 года битва при Шайло, когда армия конфедератов под предводительством генерала Альберта Джонстона атаковала северян, находившихся под командованием генерал-майора Улисса Гранта, с целью отбросить противника из штата Теннесси.

Бой длился 2 дня, затем конфедераты, лишившиеся в бою своего командующего, были вынуждены отступить. Вскоре на поле боя прибыли медики. Работы у них хватало — ведь ранеными оказались примерно 16 000 человек, да еще около 3 000 бойцов с обеих сторон переселились в лучший мир.

Над полем сражения шел холодный апрельский дождь, да и вообще было явно не жарко. Большое количество раненых и размокшая земля не давали возможность оперативно оказать первую помощь и провести эвакуацию в тыл. Многим раненым бойцам пришлось лежать на мокрой холодной земле несколько суток, прежде чем у врачевателей дошли до них руки.

А затем началось нечто необычное — один за другим доктора отмечали несильное сияние, исходившее от некоторых своих пациентов. Оно нисколько не вредило пострадавшим, более того, раны людей с подобным сиянием затягивались быстрее. Вскоре необычное явление получило название «Ангельское сияние».

Часть людей видело в случившемся магию или божественную помощь, более рационально настроенные специалисты пытались найти рациональное объяснение. Но объяснить необъяснимое не удавалось, а списать все на «городскую легенду» или «армейский миф» было невозможно из-за большого количества свидетельств людей, вполне заслуживающих доверия.

Рационального объяснения загадка не имела до 2001 года, пока 17 летний Билл Мартин не посетил место исторической битвы. Он и поинтересовался у собственной матери (ученого-микробиолога), а не могло ли странное свечение ран солдат быть вызвано воздействием бактерий Photorhabdus Luminescens. Мать отказалась дать заключение, порекомендовав отпрыску самостоятельно исследовать этот вопрос. Билл оказался парнем любознательным и упорным, он занялся полноценными исследованиями, да еще и привлек к сотрудничеству своего товарища Джона Кертиса.

Молодым людям удалось доказать, что именно предполагаемая бактерия могла вызывать свечение. Но была одна проблема — температура человеческого тела слишком высока, чтобы бактерии Photorhabdus Luminescens чувствовали себя хорошо. Однако пытливые умы сообразили, что раненые солдаты лежали на холодной мокрой земле сутками, их тела были охлажденными.

Сами бактерии существуют в симбиозе с червями-нематодами, исследование поля сражения показало, что подобных червей на нем более чем достаточно. А еще они действительно люминесцируют и убивают рядом с собой другие бактерии, что и вызывало обеззараживающий эффект и способствовало затягиванию ран.

Студенты предоставили свою работу на научной ярмарке Intel 2001 года, где взяли главный приз. Позднее Джон Кертис продолжил занятия естественными науками, а Билл Мартин занялся серьезным изучением истории Соединенных Штатов.