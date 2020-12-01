 

Боевики стреляли из гранатометов возле Водяного и Новотошковского – штаб ООС

01.12.2020, 8:16, Новости дня

На протяжении прошедших суток, 30 ноября, боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

“Гранатометы различных систем и стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенных пунктов Водяное и Новотошковское. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Гнутово, задействовав на этом участке станковый противотанковый гранатомет”, – говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских военных не было.

Еще одно нарушение достигнутых договоренностей задокументированы на Приазовье – вблизи населенного пункта Водяное зафиксировано пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. Украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат противника.

С начала текущих суток, 1 декабря, вдоль линии разграничения выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках ответственности подразделений Объединенных сил наблюдается тишина.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1010932896065993

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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