«Инопланетный челлендж» продолжается – очередной загадочный монолит обнаружен в Румынии

01.12.2020, 8:11, Разное

Своеобразный челлендж по закопанным в землю монолитам продолжила Румыния.

Только недавно этим «монументом» были озадачены власти штата Юта (CIF), а теперь очередной монолит нашли в Румынии.

Американский монолит спустя несколько дней таинственно исчез, а позднее выяснилось, что его забрали представители авиакомпании «Southwest Airlines», о чем поведали в соцсетях. По словам шутников, этот «артефакт» изначально принадлежал им, и служил указателем для получения технической информации.

Румынский монолит обнаружили 26 ноября на холме возле города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава.

По словам представителя ведомства по вопросам культуры и исторического наследия, местные власти изучают загадочное появление четырехметрового монолита. Дело в том, что для установки данной инсталляции требуется разрешение, утвержденное министерством культуры Румынии.

В отличии от американского прямоугольного монолита данная конструкция имеет форму трапеции со скошенной вершиной. Причем на его поверхности видны различные непонятные узоры.

Ранее СМИ писали, что обнаруженная конструкция в пустыне Юты очень напоминает инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001 года», с той лишь разницей, что он не черного, а металлического цвета.